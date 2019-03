Vrouw opnieuw na drugsgebruik op de scooter.

speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen (foto: Omroep Zeeland)

Surveillerende agenten zagen de vrouw omstreeks 3.00 uur op haar scooter rijden en hielden haar aan. Daarbij bleek dat haar rijbewijs al eerder in beslag was genomen wegens rijden onder invloed van drugs. Een nieuwe speekseltest wees uit dat ze ook deze keer onder invloed van amfetamine was. Ze had ook twee gram van deze drugs bij zich.