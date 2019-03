Hans Peter Minderhoud net naast het podium bij Indoor Brabant

Hans Peter Minderhoud op de rug van Glock's Dream Boy (foto: Omroep Zeeland)

Hans Peter Minderhoud is bij de world cup wedstrijd van Indoor Brabant in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch als vierde geëindigd. De dressuurruiter uit Westkapelle haalde met zijn paard Glock's Dream een score van 81.635. Thamar Zweistra uit Schore, die als tweede in actie kwam eindigde op de veertiende en voorlaatste plaats. Zij scoorde met haar paard Hexagon's Double Dutch een score van 74.885.



Deense winnaar

De wedstrijd werd gewonnen door de Deen Daniel Bachmann Andersen, die Helen Langehaneberg uit Duitsland naar de tweede plaats verwees. Isabel Werth eveneens uit Duitsland werd derde.