Swift verliest en kan titel in Overgangsklasse vergeten

Archief: Joren Gillissen in actie tegen Fiks, eerder dit seizoen (foto: Rien Paardekooper)

Na een 4-4 tussenstand liep Fiks in de eerste helft uit naar een 11-4 voorsprong. Bij rust was de tussenstand zelfs 17-7.

In de tweede helft kwam Swift beter voor de dag en werd het verschil kleiner gemaakt: 26-22 en 27-23. Toch lukte het niet om op gelijke hoogte te komen, want koploper Fiks liep in de slotfase uit naar een 29-24 zege.

Het kampioenschap in deze klasse gaat tussen Fiks en Oranje Wit uit Dordrecht. Er is geen plek in de nacompetitie te verdienen, waardoor de nummer twee in de stand met lege handen blijft staan. Swift staat op de derde plaats.

Teleurstelling

'Eigenlijk hadden we ons vooraf al neergelegd bij het missen van het kampioenschap, maar toch blijft het een teleurstelling", aldus Plantinga. "Dat Fiks met een ruime voorsprong van tien punten de rust in ging, lag meer aan de kracht van Fiks dan aan ons spel, vond ik."

Later vanavond kun je beelden bekijken van Fiks tegen Swift op deze site.