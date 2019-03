Binnen een jaar heeft Zeeland drie nieuwe ambulanceposten

"We zijn erg blij met de plek aan de Hudsonweg", zegt teamcoördinator Andy Hofman van het Witte Kruis. "We zijn ook wel toe aan nieuwe huisvesting, want het is tot op de draad versleten. Met de nieuwe op- en afritten van de A58 hier bij de Hudsonweg, zitten we ideaal."

Ook Kruiningen en Poortvliet vernieuwen

Niet alleen de ambulancepost in Goes verhuist. "De posten in Kruiningen en Poortvliet zijn aan vernieuwing toe", vertelt Hofman. "De vergunningen worden nog aangevraagd en de financiering moet nog helemaal rond komen. Maar Kruiningen hopen we dit jaar al rond te krijgen en op Tholen in de loop van 2020."

- Het Witte Kruis is vergunninghouder voor de ambulancezorg binnen de veiligheidsregio Zeeland. De ambulanceposten zitten in Goes, Kruiningen en Poortvliet, Grijpskerke, Middelburg, Zierikzee, Burgh-Haamstede en Oosterland. - In Zeeuws-Vlaanderen is de Stichting ZorgSaam op de ambulancezorg werkzaam als onderaannemer van het Witte Kruis. De ambulanceposten zijn gevestigd in Terneuzen, Oostburg en Hulst.

Bij de nieuwbouw in Goes hangt een groot spandoek om aandacht te vragen voor de vacatures die er zijn bij de ambulancezorg. Hofman: "We komen tien ambulanceverpleegkundigen tekort. Op dit moment wordt dat in het rooster met uitzendkrachten en overwerk opgelost. We hopen door de uitstraling van dit nieuwe pand in Goes dat er nieuwe mensen bij willen komen."

