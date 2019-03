Anis Karkach boekt derde profzege in Turnhout

Anis Karkach geeft een directe rechtse aan zijn tegenstander (foto: Omroep Zeeland)

Voor Karkach was het duel met Kerem een wedstrijd die hij aan zijn stand verplicht was te winnen. De Oost-Souburger kon goed met die druk omgaan en merkte dat het resultaat van zijn voorbereiding in de partij eruit kwam.

"Ik voelde mij lekker gisteren, alle weken van keihard trainen hebben mij goed gedaan", vertelt Karkach. In de derde ronde maakte kwam hij helemaal los waardoor zijn goede gevoel bevestigd werd. "Ik gaf Kerem in die ronde een aantal stevige klappen waardoor hij zelfs een wond bij zijn oog kreeg. Op dat moment wist ik bijna zeker dat ik ging winnen."

De derde profzege voor Karkach smaakt naar meer. Zo wil de Oost-Souburger graag maandelijks gaan vechten. De eerstvolgende mogelijkheid lijkt al op 6 april te liggen. De tegenstander van Karkach is nog onbekend.