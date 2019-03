Drugslab in Philippine ontdekt, één aanhouding

Drugslab in aanbouw (foto: Politie Zeeland)

De politie onderzocht de loods en de nabijgelegen woning na een tip.

In de loods is een grote hoeveelheid chemicaliën gevonden, het gaat om grondstoffen die worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. In een aparte ruimte achterin de loods was volgens de politie duidelijk zichtbaar dat voorbereidingen werden getroffen voor het installeren van een drugslab.

Het afgelopen jaar is in Zeeuws Vlaanderen op verschillende plaatsen chemisch afval gedumpt. De politie onderzoekt of er verband is tussen die dumpingen en lab in Philippine.