Serieuze gezichten op het Nederlands Kampioenschap voor doktersassistenten

Voor het eerst werd een deel van de kampioenschappen in Zeeland gehouden. In de Abdij in Middelburg streden tientallen doktersassistenten en hotelreceptionisten tegen elkaar. Dat ging er serieus aan toe. De leerlingen moesten hun proeven afleggen terwijl een jury vanaf de zijlijn meekeek. Ouders, vrienden en geïnteresseerden konden ook meekijken. Dat was ook meteen de reden om de kampioenschappen voor deze categorieën naar Zeeland te halen, want er zijn veel medewerkers nodig in het toerisme en de zorg.

Je eigen spreekuur

"Het is heel afwisselend", aldus studente Britney Steenwijk uit Amersfoort. "Je hebt te maken met telefoontjes natuurlijk, maar je hebt ook je eigen spreekuur waar je handelingen doet. Je verwijdert hechtingen, spuit oren uit, zet injecties en noem alles maar op." Toch kwamen de doktersassistenten de afgelopen week in het nieuws omdat uit een enquête bleek dat bijna twee op de drie doktersassistenten de afgelopen twee jaar te maken kregen met geweld. "Dat vind ik echt belachelijk. Wij zijn ook maar gewoon mensen die hun werk doen."

In totaal deden vijf Zeeuwse studenten mee aan de Zeeuwse kampioenschappen. Ike Vermeulen uit Biervliet, die vorig jaar ook al goud won, is Nederlands Kampioen CAD-tekenen. Ook het zilver ging naar een Zeeuw, Gerben Swart. Tessa Snijders van het Scalda Groen College haalde in februari de derde plek op de NK Dierverzorger.

