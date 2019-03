Ruud Cornelis een jaar langer trainer Hoofdplaat

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

Op twitter laat Hoofdplaat weten "zeer blij te zijn met het voortzetten van deze prima samenwerking." Cornelis, die als speler ook uitkwam voor Hoofdplaat, was eerder actief als hoofdtrainer bij Biervliet, Philippine, Aardenburg, Cadzand, Sluis en Corn Boys.



Als speler speelde hij bij VC Vlissingen in de hoofdklasse, destijds het hoogste amateurniveau van ons land. Verder speelde hij ook nog voor Terneuzen, Eeklo en Breskens.



Negende

Momenteel staat Cornelis met Hoofdplaat op de negende plaats in de zondag vijfde klasse.

