Winnaar Kustmarathon pakt zege in Zwinstedenloop

Van Schuerbeeck nam al snel de leiding in de wedstrijd en hield een kleine voorsprong op Alexander Diaz Rodriguez die als enige in de buurt van de winnaar van de Kustmarathon kon blijven.



Het spel tussen Van Schuerbeeck en Diaz, die vorig jaar in Sluis won, bleef de hele wedstrijd doorgaan. Diaz sloot nog even aan bij Van Schuerbeeck maar moest opnieuw laten gaan. Pas vanaf kilometer achttien had Van Schuerbeeck een voorsprong van 34 seconden opgebouwd die hij vast wist te houden.

Beste Zeeuw

Erwin Adan uit Koudekerke eindigde als beste Zeeuw en Nederlander. Adan kon samen met Erwin Harmes niet dichterbij komen en moest genoegen nemen met de vierde plek.

Zwinstedenloop

21,1 km mannen 1. Willem van Schuerbeeck Merchtem (Bel) 1:08.18' 2. Alexander Diaz Rodriguez Brugge (Bel) 1:09.07' 3. David van den Broeck Onkerzele (Bel) 1:11.22'

Parcoursrecord

Bij de vrouwen wist Astrid Verhoeven uit België onder het parcoursrecord te duiken door een tijd van 1:20.06' neer te zetten. Haar naast belager Monica Sanderse uit Vlissingen kwam op ruim vier minuten over de finishstreep. Ook Leonie Ton uit Wissenkerke eindigde in de top tien. Ton eindigde op de vierde plaats in 1:25.55'

Zwinstedenloop

21,1 km vrouwen 1. Astrid Verhoeven Hale (Bel) 1:20.06' 2. Monica Sanderse Vlissingen 1:24.33' 3. Gwendolyn De Deyne Aalter (Bel) 1:25.27'