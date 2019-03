Jean Paul de Bruijn niet bang voor schorsing door overstap

Jean Paul de Bruijn (foto: Ton Smilde)

De PBA Tour begint in juni en zal in Zuid-Korea plaatsvinden. De internationaal toegankelijke competitie neemt in het eerste jaar de vorm aan van meerdere toernooien in Zuid-Korea, maar wil in de toekomst mondiale 'stops' gaan organiseren. Het toernooi zegt spelers financieël meer zekerheid te kunnen bieden dan competities van de huidige biljartbond UMB. Hierdoor kunnen spelers makkelijker rondkomen en beslissen ze zelf in welke wedstrijden ze spelen. De Bruijn zal bij de PBA Tour zijn huidige teamgenoot Frédéric Caudron tegenkomen, die ook de overstap maakt.

Schorsingen

Of Caudron en De Bruijn teamgenoten blijven hangt echter nog in de lucht, want de UMB dreigt met schorsingen en andere sancties voor spelers die de overstap wagen. Zo kunnen spelers onder andere uitgesloten worden van de door de UMB georganiseerd EK's en WK's, maar ook de Nederlandse bond valt onder het gezag van de wereldbiljartbond.

De 44-jarige driebander vindt begrijpt wel waarom de wereldbond met schorsingen dreigt, maar vindt het persoonlijk onzin. "De UMB geeft ons veel ruimte om overal te spelen waar we willen. Waarom kan het andersom dan niet?"

Toch laat De Bruijn zich niet tegenhouden door een eventuele schorsing. "Ik heb er heel veel zin in om daar te gaan spelen. Ook met de mensen bij mijn huidige ploeg Dallinga heb ik overlegd en die gaven allemaal aan dat ik gek zou zijn als ik deze kans niet aan zou grijpen. Dat geeft mij vertrouwen waardoor het dreigen met schorsingen mij niet bang maakt."