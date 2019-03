Degradatiezorgen Vlissingen nemen toe na bloedeloos gelijkspel

Abdoe Abdenbi in actie (foto: Paul ten Hacken)

Bloedeloos gelijkspel

In een matige eerste helft waren er nauwelijks mogelijkheden te noteren. De thuisploeg had last van het slechte veld en produceerde geen enkel schot op doel. In het tweede bedrijf bleef het spelbeeld hetzelfde. Beide teams konden nauwelijks gevaar stichten. In de slotfase ging de thuisploeg op zoek naar de zege, maar tot kansen leidde het offensief niet.

Ranglijst

Door het gelijkspel en de zege van IFC heeft Vlissingen nu tien punten achterstand op de veilige plaatsen.

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Milton Roemeratoe, Krezo, Weeda, Tukker, Crucq (Gooding/21), Renzo Roemeratoe, Braafhart, Pattinama, Abdenbi (Goossens/76), Martien (Wolff/66)