Organisatoren hebben zelf geen verklaring voor succes Delta Bierfestival

Het jaarlijkse Delta Bierfestival is gehouden in de Goederenloods in Goes, georganiseerd door het amateur-bierbrouwersgilde de Deltabrouwers uit Kapelle. Op het festival presenteren zich verschillende brouwerijen met hun speciaalbieren. De Deltabrouwers waren present met een eigen bier, speciaal gebrouwen voor het festival. Dit jaar een honingtripel van 8,5 procent.

Geen verklaring

Volgens Bram van Stee, de voorzitter van de Deltabrouwers, gaat het goed met het bierfestival. "We gaan gewoon door op de ingeslagen weg", zegt hij. "Ieder jaar komen er tegen de 500 liefhebbers naar het festival, terwijl ze ieder weekend overal terecht kunnen. Maar ik zou ons succes echt niet kunnen verklaren."

Niets te gek

De trend zijn al jaren de speciaalbieren, met de gekste smaken. "Ik heb het er wel eens met mijn zoon over", zegt Van Stee. "Wat zullen we eens gaan maken? Dan ga je kijken op internet en dan weet je niet wat je ziet. Alles wat je maar kunt verzinnen is al gedaan. Niets is te gek."

Reportage over het Delta bierfestival