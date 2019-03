GOES overtuigend langs OJC Rosmalen

Mart de Kroo scoorde twee keer namens GOES (foto: Rene van der Vliet)

GOES schoot uit de startblokken en kwam al na vier minuten op voorsprong door Mart de Kroo. Lang kon de ploeg van Rogier Veenstra niet van de voorsprong genieten omdat Jesse Dibbets de bezoekers naast GOES schoot. Toch kon GOES gaan rusten met een voorsprong nadat een corner van Nguyen via Kevin van Kempen in het Brabantse doel belandde.

Na rust nam GOES het initiatief en zag Steve Schalkwijk de voorsprong vergroten. De ploeg van Rogier Veenstra kon mede door die treffer comfortabel op de overwinning af te stevenen. Nadat OJC Rosmalen met tien man verder moest na een rode kaart voor Sam van Dorenmalen wist Mart de Kroo de wedstrijd definitief in het slot te schieten.

Door de overwinning heeft GOES een veilige marge ingebouwd op de gevarenzone onderin de Derde Divisie B. Het verschil met de nummer 15 bedraagt nu negen punten.

Scoreverloop

1-0 De Kroo (4)

1-1 Dibbets (18)

2-1 Van Kempen (41/ed)

3-1 Schalkwijk (65)

4-1 De Kroo (78)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klap, Manuhuwa, Tawfik, Dekker (Van Hecke/70), Hollemans, Nguyen, De Winter (De Vlieger/76), Franse, De Kroo (Besuijen/85), Schalkwijk