Man mishandeld in Terneuzen

Het slachtoffer liep rond 02.00 uur op de Herengracht en kwam daar twee mannen tegen. Nadat hij ze had gegroet werd hij ineens van achteren vastgepakt en vervolgens gestompt, geslagen en geschopt. Vervolgens renden zijn belagers weg. Het slachtoffer belde de politie en zette de achtervolging in.



Aangehouden

Op zijn aanwijzing is één van de verdachte aangehouden. Hij is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en zit nog vast. De andere verdachte is nog niet gevonden.