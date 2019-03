Delta Sport/EOC kan na nederlaag degradatie nog nauwelijks ontlopen

Deltasport/EOC verliest (foto: Omroep Zeeland)

"Het zijn donkere dagen voor het Zeeuwse handbal", dat zegt coach John Jansen van Delta Sport/EOC nadat zijn ploeg zondag van concurrent Snelwiek heeft verloren. Hierdoor kan de Zeeuwse ploeg degradatie naar de hoofdklasse nauwelijks nog ontlopen. Hoewel Delta Sport/EOC vanmiddag een goede wedstrijd speelde kwam de ploeg toch tekort, het verloor met 27-24 van de ploeg uit Rotterdam.



Delta Sport, dat afgelopen seizoen onvoorzien promoveerde heeft het hele seizoen tegen degradatie gestreden maar kwam vaak net te kort, vooral door een te smalle selectie. "We hadden drie langdurig geblesseerden" en dan is je basis te smal aldus coach Jansen.



Doek bijna gevallen

Volgende week kan het doek definitief vallen als Delta Sport/EOC het thuis op moet nemen tegen middenmoter Hellas 3. Bij een nederlaag is degradatie een feit.