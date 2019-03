Zeeland wordt wakker: spoorstaking, ambulanceposten en drugslab

Trein bij station Kruiningen (foto: Felix Antheunisse)

Staking spoor

Voor de zomer verhuist de ambulancepost in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Ambulanceposten

Goes krijgt een nieuwe ambulancepost. In juni moet de post aan de Hudsonweg volledig operationeel zijn. De ambulanceposten in Kruiningen en op Tholen moeten binnen een jaar verhuizen. Het Witte Kruis hoopt dat de aantrekkelijkheid van de nieuwe posten verpleegkundigen aanzet om te solliciteren.

Drugslab in aanbouw (foto: Politie Zeeland)

Drugslab

In een vrijstaande loods aan de Dijckmeesterweg in Philippine heeft de politie zaterdagmiddag een drugslab in aanbouw gevonden. Een 58-jarige man uit Arnhem is in verband hiermee opgepakt.

's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Het weer

Vandaag is het vrij zonnig en droog. Vanmiddag wordt het 9 of 10 graden. De noordwestenwind is matig en buitengaats vrij krachtig. Vanavond gaat de wind liggen. Het wordt een rustige, heldere en koude nacht met 0 tot 3 graden en lokaal nog wat lagere minimumtemperaturen. In vooral het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen is -1 of -2 graden mogelijk.