Kleine brand onder bibliotheek in Middelburg

De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brandmelding bij de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. (foto: HV Zeeland)

In de omgeving van de bibliotheek werd er een brandlucht geroken en vanuit de onderliggende parkeergarage kwam rook. Uiteindelijk werd er een kleine brandhaard gevonden in die garage. In de bibliotheek was er geen brand.

Om de brand te blussen moest de brandweer een deel van het plafond verwijderen. De politie is aanwezig geweest omdat er mogelijke sprake is van brandstichting.