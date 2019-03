Alle artiesten nu bekend voor Bevrijdingsfestival

Dit is de Liberty Dance-stage van het Bevrijdingsfestival Zeeland (foto: Rinus Kallemein)

In totaal zijn er op het Bevrijdingsfestival zeven podia, laten de organisatoren weten. Op het dance-podium spelen onder meer de Zeeuwse DJ's Roano, Janny Hosmin, en LPSTCK Soundsystem.

Bevrijdingsfestival Zeeland is het grootste gratis toegankelijke festival van Zeeland. Dit jaar vindt de 29e editie plaats. Op diverse locaties in de binnenstad van Vlissingen zijn er activiteiten. Artiesten en bands spelen op in totaal zeven podia. Ook kunnen bezoekers in gesprek gaan met oorlogsveteranen, luisteren naar diverse sprekers of de confrontatie aangaan met vooroordelen. Voor kinderen is er een speciaal programma samengesteld.

Het volledige tijdschema en het programma van het Bevrijdingsfestival Zeeland wordt binnenkort bekendgemaakt op onder meer www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl.