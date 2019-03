Waarom Zeeland uniek is in de wereld

Meer toeristen

In Nederland heeft tot nu toe alleen de provincie Drenthe zo'n Unesco Geopark: de Hondsrug. Wereldwijd zijn er 140 geoparken in 38 landen. Als het aan de provincie Zeeland ligt, moet de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta worden toegevoegd aan dit lijstje. Want als je op zo'n lijstje staat, krijg je wereldwijde aandacht. Geschiedenis verpakt in toegankelijke, educatieve verhalen, kan zich vertalen in meer toeristen en meer economie.

Kwetsbaar gebied voor klimaatsverandering

"Het geeft ook kansen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het opent deuren voor subsidies en onderzoeksfondsen", zegt Walter Jonkers van de Provincie Zeeland. "Want het Deltagebied is een van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering in de wereld, zo wordt gesteld. Wat betekent dat voor het toerisme, en voor de nieuwe toekomstige inwoners? Een Geopark laat het verleden zien, en koppelt dat aan de toekomstige opgaven, zoals de zeespiegelstijging." En er zit nog een gedachte achter; als je weet waar je vandaan komt, ga je er zorgvuldiger mee om.

Dit jaar start de publiciteitscampagne voor het Global park in wording (foto: Provincie Zeeland)

Je hebt mensen die alle Unesco-parken in de wereld bezoeken. Dat brengt geld in het laatje want die komen niet voor een paar uurtjes" Bea Genema, Toerist Info Emmen (Geopark de Hondsrug)

In Drenthe merken ze duidelijk de effecten van een Unesco-keurmerk. Bea Venema van Tourist Info Emmen: "Er zijn mensen die speciaal op zo'n keurmerk afkomen. Vooral Duitsers, maar ook Arabieren en Japanners. Dat brengt geld in het laatje want die mensen komen niet voor een paar uurtjes. Je hebt mensen die alle geoparken in de wereld bezoeken. Hier valt hun mond open bij het zien van een hunebed."

In Drenthe zijn speciale wandelingen en fietsroutes uitgezet waarmee bezoekers op speelse wijze in aanraking komen met de verhalen over het ontstaan van het gebied, en die vooral bij Nederlandse bezoekers populair zijn.

'Impuls voor het achterland van Zeeland'

Zulke kansen ziet ook de VVV Zeeland. Directeur Erik van den Dobbelsteen: "Zeeland is bekend om zee, kust en strand, maar we hebben zoveel meer; natuur, geschiedenis, cultureel erfgoed. Vooral het achterland kan hier van profiteren. Als de erkenning er komt is er kans voor meer verdiepende beleving en dat is nodig om mensen herhaalbezoeken te laten brengen naar Zeeland," zegt hij

De Yerseke Moer, voorbeeld van een gebied dat veranderd is door menselijk ingrijpen (foto: Omroep Zeeland)

Unesco is een onderdeel van de Verenigde Naties. Op de Werelderfgoedlijst staan monumenten met zowel een culturele of natuurlijke waarde.

Yerseke Moer en Verdronken dorpen

Neem de Yerseke Moer, de groeve in Nieuw-Namen, de verdronken stad Reimerswaal die al honderden jaren onder de Oosterschelde ligt. Geologisch en cultureel-historisch gezien unieke plekken, met elk een eigen verhaal.

De provincie Zeeland probeert het keurmerk samen met Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Noord-Brabant binnen te hengelen. De provincie heeft hier 40.000 euro voor uitgetrokken. Binnenkort is de aftrap van de publiekscampagne. Er moet een netwerk komen waarin gemeenten, toeristenbranche, historische verenigingen samen werken om de verhalen in de Scheldedelta goed te vertellen. In 2020 wordt deze opzet aan Unesco gepresenteerd en vervolgens getoetst. Als het goed is, zit er in 2022 een Unesco keurmerk op de Scheldedelta.