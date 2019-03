Politiek debat op Scalda afgelast in verband met ontwikkelingen Utrecht (foto: ANP)

De Zeeuwse statenfracties zouden om 13.00 uur met elkaar en met studenten in debat gaan. Maar aangezien er landelijk al besloten is om de campagnes voor de verkiezingen van woensdag stil te leggen, is het debat ook afgelast.

Het debat bij Scalda in Vlissingen was de laatste gezamenlijke bijeenkomst die op de agenda stond. Volgens een woordvoerder van de Provincie Zeeland is het nu aan de politieke partijen of ze hun activiteiten stil leggen.

Volgens Willem Willemse van 50plus komen de Zeeuwse politieke partijen in de loop van de middag met een gezamenlijke verklaring naar buiten. In Utrecht is een schietpartij geweest in een tram, de politie houdt rekening met een mogelijk terroristisch motief.

Moskeeën voorlopig dicht

Het dreigingsniveau blijft in Zeeland, net als in de rest van Nederland op Utrecht na, op dit moment 4. Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht is het daar gestegen naar 5, het hoogste niveau. De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft het advies gegeven aan moskeeën om de deuren voorlopig gesloten te houden.

Reactie politie

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland West-Brabant worden er geen extra maatregelen genomen in Zeeland. "Wel zijn we extra alert."