Zeeland extra waakzaam na Utrecht; debat afgelast en extra toezicht op straat

Politiek debat op Scalda afgelast in verband met ontwikkelingen Utrecht (foto: ANP)

De 'strategische locaties' waar de gemeente Middelburg het over heeft, zijn twee moskeeën, het asielzoekerscentrum en de Internationale Schakelklas. De schakelklas valt onder de verantwoordelijkheid van scholengemeenschap CSW en is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud, die nog niet voldoende Nederlands kunnen spreken en schrijven.

Een woordvoerder van de gemeente Middelburg laat weten dat het extra toezicht op deze vier locaties van hogerhand is opgelegd en dat landelijk is afgesproken om deze maatregelen te nemen.

Yildrim Beyazit moskee

Bij de Yildirim Beyazit moskee aan de Nieuw Vlissingseweg in Middelburg komt de politie extra surveilleren. In de moskee zijn geen extra maatregelen getroffen. Zo blijft de voordeur voor het middaggebed open en is er geen extra beveiliging. Volgens bezoekers van de moskee zit de schrik er wel in en verwachten ze minder moskeegangers. "Mensen zijn na de aanslag in Nieuw-Zeeland bang. Na wat er allemaal gebeurt in Utrecht helpt dit niet. Wij laten ons niet kennen en laten ons niet door geweld sturen."

Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie overal in de provincie extra waakzaam en alert. Zo worden er meer patrouilles gereden en worden strategische locaties extra in de gaten gehouden.

Het debat bij Scalda in Vlissingen was de laatste gezamenlijke bijeenkomst die op de agenda stond voor de verkiezingen van woensdag. In de loop van de middag werd bekend dat alle politieke partijen in Zeeland de campagne hebben gestaakt. Flyeracties zijn geannuleerd en reclames op internet zijn zoveel als mogelijk verwijderd.

Moskeeën voorlopig dicht

Het dreigingsniveau blijft in Zeeland, net als in de rest van Nederland op Utrecht na, op dit moment 4. Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht is het daar gestegen naar 5, het hoogste niveau. De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft het advies gegeven aan moskeeën om de deuren voorlopig gesloten te houden.

Reactie politie

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland West-Brabant worden er geen extra maatregelen genomen in Zeeland. "Wel zijn we extra alert."

