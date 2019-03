Zeeuwse verkiezingscampagne grotendeels stilgelegd, PvZ gaat door met campagne

Het staken van de verkiezingscampagne houdt in dat er door de partijen niet meer wordt geflyerd en er via social media ook geen campagne meer wordt gevoerd. Campagneborden langs de weg blijven wel staan. Het laatste debat voor de provinciale verkiezingen op het Scalda in Vlissingen dat vanmiddag zou plaatsvinden, is al eerder afgelast.

Niet stilgelegd

Marien Westrate vat het besluit van zijn partij als volgt samen: "Door de premier is opgeroepen ons niet te laten beïnvloeden door deze gebeurtenis en gewoon ons leven te blijven leven en dat doen we dan dus ook. Neemt niet weg dat we het verschrikkelijk vinden wat er in Utrecht is gebeurd." Morgen gaan partijleden van de Partij voor Zeeland nog flyeren en verschijnen er her en der nog advertenties.

Jo-Annes de Bat, provinciebestuurder en lijsttrekker van de grootste partij in Zeeland, het CDA heeft wel de campagne stilgelegd: "Uit piëteit met de nabestaanden en slachtoffers hebben we met zijn allen besloten te stoppen met campagne voeren." Dat betekent geen debatten meer, geen campagnes op social media of op radio en tv.

'Niet opportuun'

Fred Walravens, lijsttrekker van Forum voor Democratie heeft zijn deelname aan de rubriek Zeeuw van de Dag bij Omroep Zeeland op de radio afgezegd. Hij zou vandaag twee keer op de radio worden geïnterviewd over de verkiezingscampagne. Daar is er al een van uitgezonden. Hij vindt het niet 'opportuun' om het tweede en laatste interview door te laten gaan "na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Utrecht".

Of de campagne nog voor woensdag wordt hervat, kan De Bat nog niet zeggen. "We bekijken het nu per dag".

