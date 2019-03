Coach Barten gestopt bij basketballers BC Vlissingen

Klaas Willem Barten (foto: Theo Theune)

Volgens de club is dat besloten na goed overleg, "De voornaamste reden was het grote aantal blessures, waardoor coach Barten al het hele seizoen niet met een volwaardig team kon trainen en ook bij wedstrijden beschikte hij over een minimale bezetting", laat BC Vlissingen weten. Ook speelde veranderde werkomstandigheden van Barten een rol.

Barten heeft met een onderbreking van twee jaar in totaal vijf seizoenen de Vlissingse mannen gecoacht. In 2013 behaalde hij met het team de titel in de 1e divisie en promoveerde de club naar de promotiedivisie.

Degradatie

Momenteel is BC Vlissingen hekkensluiter in de 1e divisie. Zaterdag speelt de club een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Concurrent Binnenland is dan in Barendrecht de tegenstander.