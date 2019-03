Fruitteler zit met vijftigduizend kilo onverkoopbaar fruit

Bram Manneke, de eigenaar van fruitwinkel Manneke, probeert via zijn Facebookpost toch nog de appels en peren te verkopen. "Het wordt moeilijk. Afgelopen zaterdag, toen we het bericht hadden geplaatst, zijn er wel wat extra klanten geweest. Maar het is gewoon de tijd niet meer voor stoofpeertjes."

Boycot

Manneke vertelt dat je in november eigenlijk de stoofperen al verkocht moet hebben. Toch is dat niet gelukt. "Supermarkten hebben bijna geen acties meer met stoofperen. Daarnaast kon ik vroeger nog peren kwijt in de export aan Rusland, maar door de boycot van de Europese Unie zit dat er ook niet meer in. Er wordt nu gewoonweg té veel fruit geteeld in Nederland." Sinds 2014 verbiedt Rusland de invoer van alle fruit en groenten uit de Europese Unie.

Weggooien

Wanneer de fruitteler de duizenden kilo's aan fruit niet verkocht krijgt, stort hij ze gewoon op het land. "Ik zou niet weten wat ik er anders mee moet", vertelt hij, terwijl hij zijn schouders ophaalt.

Ik gooi de duizenden kilo's fruit maar gewoon weg als ik het niet verkocht krijg. Ik weet niet wat ik er anders mee moet." Fruitteler Bram Manneke

Regelgeving

De fruitteler denkt dat dit niet de enige keer zal zijn dat hij zijn fruit niet kwijt kan. "Dit is misschien de eerste keer, maar ik denk dat dit nog vaker gaat gebeuren. Nederland is een export-land wat betreft groente en fruit. Maar er wordt té veel geproduceerd. Ook moeten we aan steeds strenger wordende regels voldoen. En dat is bijna niet mogelijk. Dan kan ik net zo goed stoppen met peren telen."