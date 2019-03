'Statenleden, praat alleen over onderwerpen waar je ook over beslist'

Statenleden moeten het hebben over Zeeuwse onderwerpen, niet over Haagse, zegt John Bijl van het Periklesinsituut (foto: Omroep Zeeland)

Het Periklesinstituut in Rotterdam verzorgt trainingen voor politiek bestuurders . John Bijl: "Er zijn zoveel belangrijke thema's waar Statenleden wel over gaan. Denk aan het openbaar vervoer, het regionale huizenaanbod. Richt je daar dan op. En zeg bij de andere onderwerpen daar ga ik niet over."

Gratis parkeren

In verschillende verkiezingsprogramma's worden 'Haagse' of juist gemeentelijke onderwerpen genoemd. 50PLUS heeft het in zijn programma over het verlagen van de pensioenleeftijd, gratis parkeren bij de ziekenhuizen en het verlagen van eigen risico met 100 euro. Allemaal zaken waar de provincie niet over gaat. Bijl: "Stel nu dat mensen op jou gaan stemmen, omdat ze gratis willen parkeren. En je kan dat niet waarmaken, dan zijn ze teleurgesteld. Zo vergroot je dus de kloof tussen politiek en burger."

Het CDA doet uitspraken over wel over geen kernenergie, De PVV is voor een gekozen burgemeester en voor de komst van de Tesla- fabriek naar de provincie. Ook allemaal onderwerpen waar de Staten niet over gaan. En zo is er praktisch in elk verkiezingsprogramma wel een 'Haags' thema te vinden.

Verschillende veters

Als een verslaggever van Omroep Zeeland aan Zeeuwse politici vraagt waarom ze daar een verkiezingspunt van maken, terwijl ze er niet over gaan, zeggen ze dat ze er misschien niet overgaan, maar er wel wat van mogen vinden. "Ik vind ook iets over twee verschillende veters, maar daar maak ik geen verkiezingsprogramma over", reageert Bijl.

Zijn oproep voor de laatste dagen voor de verkiezingen en ook voor de vier jaar daarna: "Statenleden, blijf bij je leest."

