Ambitieus Kloetinge haalt opnieuw twee spelers

Onder de naam "Project 2020" heeft Kloetinge de ambities voor de komende jaren uitgesproken. Kloetinge moet weer een stabiele hoofdklasser worden. Eerder werd al bekend dat Lionel Fitsch en Marijn Wijkhuijs van Hoek naar Kloetinge komen. Daar komen Meijer en De Goffau nu dus bij. "Die jongens hebben we heel bewust opgezocht en geselecteerd op hun kwaliteiten. Met die jongens in combinatie met Fitsch en Wijkhuijs en natuurlijk onze eigen spelers hebben we er alle vertrouwen in." Dat Meijer en De Goffau nu nog allebei in de 2e klasse spelen hoeft volgens De Bruine geel probleem te zijn. "Ze hebben de potentie, zodat ze gewoon mee kunnen groeien en liefst zo snel mogelijk."

Karkach

Kickbokser Anis Karkach uit Oost-Souburg vertelt over zijn gevecht van afgelopen zaterdag. In het Belgische Turnhout boekte Karkach (23) de derde zege uit zijn carrière. Ook komt de eventuele angst voor een knock-out ter sprake. "Ik denk dat er bij iedere vechter voor een wedstrijd allerlei emoties in het hoofd rondspelen. Het kan goed gaan, het kan fout gaan, ik kan knock-out gaan, ik kan hem knock-out slaan. Maar dat is misschien ook het leuke aan de sport." Voor angst is volgens Karkach geen ruimte. "Als je bang bent moet je niet de ring in stappen."

Anis Karkach boekte zaterdag in België de derde profzege uit zijn carrière (foto: Omroep Zeeland)

Korfbalzussen

De zussen Naomi en Aïsja Zuidweg zijn ook te gast in deze aflevering van De Derde Helft. Zij wilden graag met hun club Swift uit Middelburg promoveren naar de hoofdklasse, maar door de nederlaag van afgelopen weekend zit dat er niet meer in. De zussen vertellen aan tafel bij presentator Jan-Jaap Corré hoe teleurgesteld ze zijn en hoe het is om samen met je zus te korfballen.

Aïsja (links) en Naomi Zuidweg willen met hun club Swift naar de Hoofdklasse (foto: Omroep Zeeland)

