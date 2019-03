Tim uit Zierikzee wil 500 kilometer per uur halen

Tim heeft net het eerste jaar van zijn master Transport, Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft afgerond. Volgend jaar maakt hij de master af, voor nu heeft hij een tussenjaar waarin hij vijftig à zestig uur werkt aan de bouw van de hyperloop. "Het is het allemaal waard. Het is vooral leuk om met zo'n ambitieus team te werken aan het voertuig van de toekomst."

Wat is een hyperloop? Een hyperloop is een vacuümtrein en is in 2012 gepresenteerd door ingenieur Elon Musk (de man achter Tesla). Het is een transportsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een luchtdrukbuis. Het is enigszins vergelijkbaar met buizenpost, maar in een hyperloop moeten in de toekomst mensen worden vervoerd.

In een speciaal ingericht gebouw op de campus van de technische universiteit, heeft het team alle mogelijkheden om de beste hyperloop van de wereld te bouwen.

De studenten doen het namelijk niet voor niets. Ze zitten bij de 22 beste studententeams van de wereld, op het gebied van hyperloops bouwen. In juli gaat het team naar Amerika om deel te nemen aan een competitie van Elon Musk. Hij houdt elk jaar een wedstrijd voor studenten waarbij ze de opdracht krijgen een zo snel mogelijke hyperloop te bouwen.

Vleeshouwer heeft een doel: "We mogen niet zeggen hoe hard we precies willen gaan. Dat is gevoelige informatie voor de concurrent. Maar we willen wel harder dan vijfhonderd kilometer per uur gaan."