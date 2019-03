Toch wel een jazzfestival in Zeeland dit jaar

Middelburg een heel weekend in 't teken van Jazz (foto: OZ)

Het tweede en derde weekend van juni kunnen de jazzliefhebbers rekenen op een aantal concerten in Terneuzen en Middelburg. Welke artiesten er komen in onder meer Porgy en Bess en De Spot is nog niet bekend. De organisatie hoopt dat op 1 april wereldkundig te kunnen maken.

Ziek

Het festival ZeelandJazz, zoals dat gepland stond, kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege ziekte van de vrijwilligers. Hans Zuiderbaan vice-voorzitter van ZeelandJazz: "Ik kan daar niet zoveel over zeggen vanwege de privacy, maar eigenlijk waren alle vrijwilligers ziek waardoor de voorbereidende werkzaamheden voor het festival stil kwamen te liggen." En reeds geboekte artiesten zijn vervolgens afgezegd, omdat de organisatie van het festival helemaal in het honderd liep.

Nadat de editie voor dit jaar was afgelast heeft het bestuur van het festival op aangeven van gedeputeerde Ben de Reu steun gezocht bij Frans Lievens van Zeeland Theaters, Leo Hannewijk van de Zeeuwse Concertzaal en Maurits Portier van Muziekpodium Zeeland. Zij vinden de beslissing van ZeelandJazz om het festival van dit jaar af te gelasten een goede beslissing, maar vinden wel dat er volgend jaar weer een volwaardig Zeeuws jazzfestival moet komen.

Programma

Welke artiesten er optreden tijdens deze afgeslankte editie van het Zeeland jazzfestival is nog niet bekend, maar wel hoe het weekend er ongeveer uit komt te zien. "In Terneuzen staat op zaterdag 8 en zondag 9 juni één concert gepland in Porgy en Bess, en in jongerenpodium PIT, en verschillende cafés in Terneuzen zullen een gratis jazzprogramma bieden en zijn er als vanouds een aantal straatorkesten", volgens Hans Zuiderbaan.

In Middelburg zijn een weekend later elke dag twee concerten in podium de Spot. Ook is er een North Sea Jazzband gecombineerd met een dansbare jazzband voor jongeren en is er een gratis toegankelijk programma op en rond Plein 1940. Net als in Terneuzen zullen er ook in Middelburg dweilorkesten door het centrum lopen.

De kaartverkoop voor de Zeeuwse Jazzdagen start op 15 april.

