Belg moet rijbewijs inleveren na forse snelheidsovertreding

De Belg reed met 180 km per uur op de Sloeweg (foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant)

De man werd betrapt toen hij met 180 kilometer per uur over de Sloeweg reed, terwijl 100 kilometer per uur de limiet is. Na aftrek van de correctie bleek de man 74 kilometer te hard te hebben gereden. Daarop is zijn rijbewijs in beslag genomen.