Brand in parkeergarage Breskens geblust

Brandweerwagen (foto: ANP )

De melding kwam rond 23.00 uur. De brand was in een van de afzonderlijke garageboxen in de parkeergarage. De brandweer heeft de garagebox opengebroken om in de box te kunnen blussen. Er waren twee bluswagens en een hoogwerker opgeroepen. De brand is inmiddels uit. De brandweer rondt de werkzaamheden af.