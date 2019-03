Meer dan 700 stands met de nieuwste snufjes op de Horecabeurs Goes

Allerlei nieuwtjes op de Horecabeurs Goes (foto: omroep zeeland)

Mensen komen van heinde en ver om zich te laten inspireren voor bijvoorbeeld hun horecazaak, zoals een echtpaar uit Den Hout bij Oosterhout. "We laten ons inspireren voor het café dat we hebben. We willen daar een eet-café van maken en we willen zien hoe we ons kunnen onderscheiden in smaak, kleur en kwaliteit," zegt de man terwijl hij een slok van een biertje neemt en zijn vrouw aan een glas witte wijn nipt.

De nieuwste trant

Maar er zijn ook stands met vaatwasmachines, kookeilanden, computers om de bestellingen op te nemen, er staat een stand met zuivelproducten als melk en yoghurt en uiteraard een nieuwste trent uit New York, de Cookie Dough Bakery. De jongeman achter de stand: "Weet u nog dat u de kom waarin uw oma het deeg maakte voor cake en dat je dat mocht schoonlikken. Dat is dit ook, en binnenkort te koop bij snackbars en ijswinkels."

De Horecabeurs Goes is alleen nog dinsdag geopend.

