Peter van Binnendijk uit Heinkenzand besloot na zijn pensioen opnieuw te gaan werken

Toen Van Binnendijks vader vijftien jaar geleden op de spoedeisende hulp lag, kreeg hij voor het eerst te maken met een vrijwillige gastvrouw in het ziekenhuis. "Zij stelde mijn moeder op haar gemak en dat vond ik prachtig om te zien. Het inspireerde me om hetzelfde te gaan doen voor patiënten die meestal gespannen of zenuwachtig zijn als ze binnenkomen om ze toch de ontspanning te bieden daar waar het kan."

Van beroepsmilitair naar de zorg

Voordat Van Binnendijk met pensioen ging was hij beroepsmilitair, maar werken in de zorg heeft hem altijd al aangetrokken. "Ik vind het mooi om er met mijn werk voor andere mensen te kunnen zijn. En als je dan niet meer hoeft te werken is het een prachtige kans om op die manier iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap. Dat geeft veel voldoening", aldus Van Binnendijk.

Peter van Dijk doet zijn vrijwilligerswerk met liefde. (foto: Omroep Zeeland)

Waardering

Veel voldoening haalt Van Binnendijk uit de waardering die hij krijgt van patiënten. Een patiënt die slecht ter been is: "Voor mij betekent het dat ik in alle situaties geholpen kan worden. Voor mijn broer is het ingewikkeld om de rolstoel te duwen, want hij loopt zelf ook met een rollator dus ik was blij dat de vrijwilliger dat kon doen."

Haar broer: "Het is de eerste keer dat ik hier kom en ik word helemaal in de watten gelegd. Ze hebben me hiernaartoe gebracht en dadelijk word ik ook weer buiten opgepikt dus het is uitstekend geregeld."