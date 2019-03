Zeeland wordt wakker: Jazzfestival, vrijwilliger, horecabeurs

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Toch wel Jazzfestival

Er komt in juni toch een jazzfestival in Middelburg en Terneuzen; de Zeeuwse Jazzdagen. Het ZeelandJazz festival werd eerder dit jaar afgelast vanwege ziekte bij een aantal bestuursleden van het festival. Het is de bedoeling dat ZeelandJazz volgend jaar terugkeert.

Horecabeurs in Zeelandhallen (foto: omroep zeeland)

Horecabeurs

Mensen komen van heinde en ver om zich te laten inspireren: de Horecabeurs is weer neergestreken in de Zeelandhallen in Goes. In meer dan 700 stands zijn de nieuwste snufjes te zien op horecagebied.

Vrijwilliger ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Blijven werken

De 61-jarige Peter van Binnendijk staat al twee jaar als trouwe vrijwilliger klaar in het Admiraal de Ruyter-ziekenhuis om patiënten en bezoekers de weg te wijzen. Samen met 61 vrijwilligers in Goes vormt hij een enthousiast team.

Pruimenbloesem (foto: Carla Scheele)

Het weer

Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 11 graden. Het is rustig met de wind. De zuidwestelijke wind is hooguit matig, kracht 3.