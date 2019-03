Bergingsbedrijven starten met voorbereidingen berging gezonken binnenvaartschip

Op de dag van het ongeluk zijn duikers van Multraship 's avonds het water ingegaan om naar het vermiste bemanningslid te zoeken. (foto: HV Zeeland)

Door de slechte weersomstandigheden van vorige week, konden de bergingsbedrijven niet eerder aan de berging van het schip beginnen. "We zijn nu gezamenlijk het wrak aan het inspecteren", vertelt Leendert Muller van Multraship in Zeeland wordt Wakker. "We controleren op schade, hoe staat het schip op de bodem, hoe makkelijk is het om er draden onderdoor te steken om het wrak te lichten... Dat is nu in volle gang."

Leendert Muller

Zodra het schip in kaart is gebracht, wordt de lading gelost. Vervolgens kan nagedacht worden over hoe te bergen. Wanneer het schip daadwerkelijk geborgen wordt, durft Muller nog niet te zeggen. "Sowieso de komende vier à vijf dagen nog niet."

Binnenvaartschip Cardium uit Rilland zonk zaterdagmiddag 9 maart rond 15.20 uur voor de kust van industrieterrein Vlissingen-Oost. Het binnenvaartschip had twee opvarenden. De 39-jarige schipper uit Rilland werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Van de tweede opvarende, de 43-jarige Filipijnse stuurman, ontbrak ieder spoor. Er werd een grootscheepse zoektocht opgezet. 's Avonds laat ging nog een duiker in opdracht van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Het vermiste bemanningslid werd niet gevonden.

Het is mogelijk dat het lichaam van de vermiste stuurman nog aan boord is. "We houden er rekening mee dat we iets kunnen aantreffen, maar we moeten ook de veiligheid van de duikers niet vergeten", zegt Muller hierover. "We zijn extra alert, maar het is te onveilig voor de duikers om overal in het schip naar binnen te gaan. Het is een speld in een hooiberg zoeken."

Voorlopig nog niet zoveel te zien

Muller geeft aan dat de duikers zeer ervaren zijn, maar dat het werk bemoeilijkt wordt door het slechte zicht onder water. "Dus je moet voorzichtig zijn." Wie vandaag naar de start van voorbereidingen van de berging gaat kijken, ziet nog weinig.

Archieffoto: helikopter van de Kustwacht zoekt naar vermiste drenkeling gezonken binnenvaartschip Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Muller: "Een van onze schepen ligt op de plek voor anker. Vanaf daar wordt gedoken en zal de lading gelost worden. Pas als het schip naar boven wordt gehesen met drijvende bokken, zal je grote hijswerktuigen zien."