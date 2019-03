Fietsersbond stopt overleg met de gemeente Middelburg

Fietsen langs het water. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

In een verklaring van de afdeling Middelburg staat dat de gemeente te weinig doet om verkeerssituaties te verbeteren, zoals het instellen van 30-kilometer gebieden of het aanleggen van een fietsring. Verder vindt de Fietsersbond Middelburg dat ze onvoldoende mag meepraten bij plannen over het Molenwater en Langevielebuitenbrug. Daardoor heeft aanschuiven voor een regulier overleg - gewoonlijk twee maal per jaar - geen zin meer, vindt de bond.

De druppel

De Koepoortsituatie was de druppel, zegt secretaris Lia Dekker. "Dat was altijd een doorgaande fietsroute, maar is nu uitgevoerd in een half-verharding, in plaats van bestrating. Aan het eind bij de Koepoort zit een rare bocht, zodat je nu óf over het parkeerterrein moet óf er omheen. Tot overmaat van ramp zit op het parkeerterrein een verhoging die slecht zichtbaar is."

De Koepoort in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Fietsersbond is naar eigen zeggen niet betrokken bij de besluitvorming rondom de Koepoort. "Wij zijn pas in een heel laat stadium op de hoogte gebracht", zegt Dekker. Toen was het al te laat. De Fietsersbond Middelburg is nu van plan om via klankbordgroepen haar inbreng te laten horen. Ook wil de afdeling gaan actievoeren, maar die plannen zijn nog niet concreet.

'Ondergesneeuwd in klankbordgroepen'

Zonde, vindt wethouder Chris Simons van de gemeente Middelburg. Hij is bang dat de opmerkingen van de Fietsersbond ondergesneeuwd raken in klankbordgroepen. "Want dan ben je in gesprek met allerlei belanghebbenden: inwoners, gehandicaptenbond..."

Hij hoopt dat de gemeente en de bond op termijn weer rond de tafel kunnen. "We willen graag in contact en overleg blijven met de bond. Ze hebben ons een brief gestuurd, daar zullen wij ook met die boodschap op reageren."