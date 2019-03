JVOZ en Groene Ster Vlissingen starten met voetbalschool

De Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) start in samenwerking met zaalvoetbalclub Groene Ster Vlissingen een voetbalschool die toegankelijk is voor alle voetballers uit de regio. Het gaat zowel om voetbaltraining op het veld als in de zaal voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. De trainingen vinden op zondagochtend plaats in Vlissingen.