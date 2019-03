Voorbereiding Brexit: 'wij hebben alvast onderdelen naar Engeland geëxporteerd!'

Ieder jaar levert het bedrijf tussen de acht en twaalf landbouwmachines in het Verenigd Koninkrijk. "Daar willen we graag mee door blijven gaan", zegt Vervaet. Het land is een belangrijke afzetmarkt voor het bedrijf. Het beslaat namelijk dertig procent van de totale afzet. En daarom ook zijn voorbereidingen voor de Brexit noodzakelijk.

Opties omtrent de Brexit

Of die Brexit komt en hoe die er dan uit komt te zien is nog onduidelijk. Er kan een kort uitstel van Brexit komen van bijvoorbeeld drie a vier maanden, maar ook lang uitstel van bijvoorbeeld twee jaar is een mogelijkheid. De hele situatie kan in Engeland ook leiden tot nieuwe verkiezingen wat uiteindelijk zelfs kan betekenen dat er helemaal geen Brexit komt. Hoewel het Britse parlement voor uitstel is gaat het er nu vooral om wat de EU-lidstaten willen. Als de lidstaten niet allemaal akkoord gaan met uitstel dan moet het Verenigd Koninkrijk volgende week vrijdag alsnog verplicht de EU verlaten. En dat betekent een No Deal-Brexit.

Wij hebben voor de helft aandelen gekocht van onze Engelse importeur" directeur Robin Vervaet over de voorzorgsmaatregelen

Terwijl directeur Robin Vervaet door zijn loods met landbouwmachines kijkt praat hij over de toekomst. Echte zorgen heeft hij niet maar toch heeft het bedrijf zijn voorzorgsmaatregelen genomen. "Wij hebben de helft van de aandelen gekocht van onze Engelse importeur. Daardoor krijgen wij daar een vinger in de pap wat betreft het beleid. En we kunnen niet alleen blijven exporteren maar vanuit daar ook importeren. We krijgen hierdoor meer grip op de hele situatie."

En daarmee sorteert het bedrijf voor op de wens die er bij de nieuwe generatie Vervaet al was. Namelijk de mogelijkheid om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk. Simpelweg omdat er in Engeland geen bietenrooiers, zoals die van Vervaet worden geproduceerd. Terwijl er wel boeren zijn die bieten verbouwen. Maar hoe het ook komt met de Brexit, Robin is er met zijn bedrijf helemaal klaar voor.

