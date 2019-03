Proef Dow: schadelijke afvalgassen omzetten in bio-brandstof

Dow van bovenaf (foto: Omroep Zeeland)

Het is een ingewikkeld verhaal, maar directielid Anton van Beek doet in Zeeland wordt Wakker z'n best het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. "Als je een staalfabriek hebt, zijn CO2 en CO bijproducten", zegt hij. "Die komen nu nog deels in het milieu, maar met de nieuwe installatie kunnen de gassen worden opgevangen en hergebruikt of opgeslagen."

Anton van Beek Van Dow legt uit hoe de proefinstallatie werkt

In de huidige situatie wordt koolstofmonoxide verder verbrand tot koolstofdioxide. Die verbranding zorgt voor energie om bijvoorbeeld een stad mee te verwarmen. Van Beek: "In de toekomst wordt dat anders, die stad wordt dan verwarmd door wind, zonne-energie, waterpompen... dan moet je dus iets anders met de CO."

In de nieuwe situatie kan de CO in een tweede installatie worden omgezet in bio-ethanol (=biobrandstof) en koolwaterstoffen, die dan vervolgens weer kunnen worden hergebruikt door Dow. "De eerste resultaten zien er goed uit", zegt Van Beek. "Het systeem doet wat het moet doen."

Het gescheiden en geconcentreerde CO2 kan door de nieuwe manier van werken worden opgeslagen in plaats van dat het door de schoorsteen in het milieu terechtkomt.

Alle simpele oplossingen tegen CO2-uitstoot zijn al gedaan

Vorige week kondigde het kabinet een belasting aan voor bedrijven die voor veel CO2 zorgen, iets waar chemische bedrijven Yara, Dow, Trinseo en Zeeland Refinery fel tegen zijn. "Er wordt in de industrie al ontzettend veel gedaan", zegt ook Van Beek. "De moeilijkheid is dat de simpele oplossingen al gedaan zijn. Wil je nu naar 49 procent minder CO2-uitstoot, dan zul je echt anders moeten gaan denken en werken."

"Een vlakke taks voor alles en iedereen gaat ons niet helpen", zegt Van Beek, die het geld liever in oplossingen dan in een taks steekt. "We hebben vijf jaar lang aan deze proefopstelling gewerkt, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je zult nog een vijf of zes jaar nodig hebben om dit naar wereldwijde schaal te brengen."