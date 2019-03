'Afwezig' Forum voor Democratie beheerst verkiezingscampagne

Na de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, worden de stemmen omgeslagen voor de Eerste Kamer, die formeel altijd het laatste woord heeft over de beslissingen die de Tweede Kamer neemt. Landelijk lijsttrekker Thierry Baudet roept kiezers op, op zijn partij te stemmen zodat zijn partij in de Eerste kamer bepaalde plannen uit de Tweede kamer kan tegenhouden.

Westerscheldetunnel

Op de site van de Zeeuwse afdeling van Forum voor Democratie staat dat de Zeeuwse FvD'ers zich onder meer hard willen maken voor een tolvrije Westerscheldetunnel en een bèta-college aan het University College Roosevelt in Middelburg. Ook wil de partij zo snel mogelijk een nieuw spoortraject Zelzate- Axelse Vlakte - Terneuzen.

DENK

Een andere aandachttrekkende nieuwkomer in de Zeeuwse verkiezingscampagne, DENK, doet na een aarzelend begin wel mee aan de verkiezingscampagne. "De politiek in ons land is de afgelopen jaren verschoven. We zien verruwing, verrechtsing en verharding", constateert Serif Uysal, in het dagelijks leven eigenaar van een pizzeria in Vrouwenpolder. "Daar gaan we tegen strijden en dat gaan we proberen te veranderen."