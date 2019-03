Gewapende bankoverval in Goes door gemaskerde mannen

Bankoverval in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De bank in Voorstad in Goes (foto: Google Maps)

Het zou gaan om de Regiobank aan de Voorstad in Goes. De melding kwam om iets over tweeën bij de politie binnen. De mannen zijn er in onbekende richting vandoor gegaan.

De politie is met meerdere eenheden in de omgeving aan het zoeken naar de twee voortvluchtige overvallers. Iedereen die iets verdachts ziet in de omgeving wordt opgeroepen om 112 te bellen.