Verdachten gewapende bankoverval Goes opgepakt in Steenbergen

De politie heeft drie mannen opgepakt in Steenbergen voor een gewapende overval op een bank in Goes. Rond 14.00 uur hebben twee gemaskerde mannen de bank aan Voorstad in Goes overvallen. Ze droegen blauwe jassen en hadden maskers op. Bij de overval hebben ze een medewerker mishandeld. Ze zijn er vervolgens met een aanzienlijk geldbedrag vandoor gegaan.