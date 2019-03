Rechtszaak fataal ongeluk Noordgouwe moet over

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Bij dat ongeluk in 2016 reed een destijds 44-jarige automobilist uit Dreischor twee mensen op een motor aan, terwijl hij onder invloed was van alcohol en geen geldig rijbewijs had. De 36-jarige bestuurder van de motor raakte zwaargewond. Zijn achterop zittende partner, een 29-jarige vrouw, kwam om het leven.

Opzet

Dat de man uit Dreischor het ongeluk heeft veroorzaakt en schuldig is aan de dood van de 29-jarige vrouw staat vast, maar onduidelijk is of de veroordeling voor doodslag juridisch gezien sluitend is. Daarvoor moet namelijk aangetoond zijn dat er sprake was van opzet. Zo niet dan kan de man slechts worden veroordeeld voor dood door schuld.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft onvoldoende gemotiveerd dat er in dit geval sprake was van opzet, oordeelt de Hoge Raad. Die hoogste rechter van Nederland volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal. De zaak gaat nu terug naar het hof in Den Bosch. Als de man wordt veroordeeld voor het veroorzaken van het ongeluk door schuld in plaats van opzet, kan hij overigens nog steeds zes jaar celstraf krijgen.

Lees ook: