Kapellenaar opgepakt vanwege wapens in woning

Arrestatie van verdachte door politieagenten, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Politie en justitie hadden al het vermoeden dat de aangehouden Kapellenaar verboden wapens in huis had. Daarom werd vandaag in opdracht van de officier van justitie een inval gedaan in zijn woning. Bij het doorzoeken van de woning werden inderdaad de diverse wapens gevonden, waarna de bewoners in de boeien werd geslagen. Alle aangetroffen wapens zijn in beslag genomen.