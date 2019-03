Waarom je morgen óók voor de waterschapsverkiezingen moet stemmen

(foto: Jaco Verburg)

Meer dan je misschien denkt. Droge voeten, veilige dijken en schoon water willen we natuurlijk allemaal, maar binnen die onderwerpen zit een wereld aan keuzes. Zoom bijvoorbeeld even in op die veilige dijken: maken we ze alleen sterker of maken we ook meteen ruimte voor fietsers, wandelaars en natuur? En hoe maken we ze sterker? Kiezen we voor de goedkoopste optie, of juist voor duurzaam?

Die dijken zijn een onderwerp, maar het waterschap houdt zich natuurlijk met veel meer thema's bezig. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering (hoe pakken we mogelijke droogte aan?), natuur en recreatie (kiezen we voor natuurvriendelijke oevers?), energie en grondstoffen (moet het waterschap geld uitgeven aan het hergebruiken van grondstoffen die uit vuil water gefilterd worden?) en cultureel erfgoed (moeten we geld uitgeven aan oude monumenten als molens en gemalen?).

Dat soort beleid, bepalen de dertig leden van de algemene vergadering. Een soort gemeenteraad, oftewel: de mensen waar jij morgen op kunt stemmen. Je kunt in Zeeland kiezen voor tien partijen: CDA, SGP, Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, Partij voor Zeeland, VVD, PvdA, Water Natuurlijk, ChristenUnie, 50Plus en Algemene Waterschapspartij.

In totaal heeft het algemene bestuur dertig zetels. Zeven leden worden benoemd door belangenorganisaties. Voor de overige 23 mag je je stem uitbrengen. Ben je er nog niet helemaal uit op wie je moet stemmen? Waterschap Scheldestromen heeft een eigen stemwijzer om je te helpen bij je keuze.