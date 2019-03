Zes drugswoningen dicht in gemeente Terneuzen

Terneuzen sluit drie drugspanden (foto: Gemeente Terneuzen)

Het gaat om panden waar drugs werden verkocht of geproduceerd. Zo werd in de woning aan de Diepenbrockstraat in Terneuzen op 8 januari een wietkwekerij met 196 wietplanten gevonden. De bewoner was bovendien eerder ook al eens betrapt op wietteelt.

Bewoner opgepakt

Op 11 maart heeft burgemeester Jan Lonink een woning aan de Wilhelminastraat in Hoek voor drie maanden afgesloten, omdat er op 12 december in die woning een wietkwekerij met 194 wietplanten werd gevonden. De 25-jarige bewoner werd toen opgepakt.

Op 7 maart sloot de burgemeester een woning aan de Dijkstraat in Terneuzen, omdat er vanuit dit pand al jarenlang softdrugs werden verkocht. De woning is voor een periode van drie maanden gesloten.

Heroïne en cocaïne

Vorige maand werd een woning aan de Eikenstraat voor drie maanden verzegeld, een woning aan de Korte Kerkstraat werd voor zes maanden gesloten en bij een woning aan de Rossinistraat gingen het tuinhuis en de kelder voor drie maanden op slot. In de Eikenstraat was eind vorig jaar wiet of hasj gevonden en in de Rossinistraat zat een wietkwekerij. In de woning aan de Korte Kerkstraat werden naast softdrugs ook heroïne en cocaïne ontdekt.

De sluiting van al deze de panden past bij het strenge beleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken. Ze willen op deze manier criminelen de pas afsnijden.

