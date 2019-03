Verdachte dodelijk ongeluk Goes blijft in voorarrest

De slachtoffers zaten samen op één fiets toen ze werden aangereden. Door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht. De fiets vouwde zich in een hoop verwrongen staal om de lantaarnpaal en getuigde daarmee van de zware klap.

Vier keer te veel gedronken

Uit politieonderzoek bleek dat de jonge verdachte ten tijden van het ongeluk vier keer te veel had gedronken. Hij was toen 19 jaar en had al een strafrechtelijk verleden in het verkeer. Bij de vorige zitting zei de verdachte dat hij heel erg veel spijt heeft en wat er gebeurd is echt verschrikkelijk vindt.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

Psychologisch onderzoek

De raadkamer van de Middelburgse rechtbank besloot vandaag over het voorarrest. Dat deden ze omdat het psychologisch onderzoek naar de verdachte af was. "De psycholoog stelt dat de kans op herhaling laag is", legt Mark Dunsbergen uit, die de verdachte bijstaat. "Desondanks wil de rechtbank hem niet laten gaan vanwege herhalingsgevaar."

Op 11 april staat de volgende pro-formazitting op de agenda. Daarbij wordt er gekeken hoe ver het onderzoek is. Ook wordt er weer gekeken of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven zitten. Een inhoudelijke behandeling, waarbij de strafeis bekend wordt, start op z'n vroegst tegen de zomer.

