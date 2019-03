Samen fietsen om de conditie op peil te brengen en voor de gezelligheid

Het project komt uit België en Sint Philipsland is de eerste plaats in Nederland waar het van start gaat. Als het daar goed gaat, komen er meer van dit soort projecten in Zeeland. "We zijn begonnen met een wandelproject", zegt Dennis Plantinga van SportZeeland. "Dat is een succes geworden met meer dan duizend deelnemers in het hele land. Zeeland is een vijf sterren fietsprovincie dus nu gaan we dit proberen met fietsen."

Plezier telt ook

In Sint Philipsland beginnen ze met twaalf deelnemers. Die komen elke week bij elkaar en gaan ook samen fietsen. De vorderingen worden door begeleiders van het project nauwkeurig bijgehouden. "Het is de bedoeling dat ze een betere conditie krijgen, maar ook dat ze er plezier in hebben", zegt Dennis Plantinga. "We leggen de lat niet te hoog zodat het leuk blijft."

Stok achter de deur

Vanmorgen werden de fietsen van de deelnemers geïnspecteerd en kregen ze tips voor de juiste afstelling. Ze hebben er zin in, liet een van de deelnemers weten. "Ik heb er echt zin, lekker bewegen en lekker naar buiten", zegt ze. " Het is mooi dat je elke week met een groep op pad gaat. Dan heb je een stok achter de deur om te gaan."

