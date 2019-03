Rijkswaterstaat ziet ambitieus plan voor meer getijdenenergie niet zitten

Volgens Rijkswaterstaat hebben meer turbines nadelige gevolgen voor de kering. "Wij zijn niet tegen verduurzaming en waar het kan, werken we er aan mee, maar niet hier", zegt woordvoerder Edwin de Feijter.

Getijdencentrale in gebruik (foto: Omroep Zeeland)

Hans van Breugel van Zeeland Tidal Power blijft ondanks deze afwijzing toch optimistisch. "Rijkswaterstaat zegt dat ze voor dit moment geen mogelijkheden zien, maar dit wil niet zeggen dat dit ook zo blijft." Maar Edwin de Feijter is het daar niet helemaal mee eens. "De afwijzing is niet definitief, maar de kans is miniem dat het alsnog een 'ja' wordt."

Van Breugel vindt desondanks niet dat hij voor zijn beurt gesproken heeft, toen hij vorige week zijn plannen presenteerde: "De deur staat op een kier en onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen gevaar is voor de Oosterscheldekering en de Oosterschelde."

Veel vragen

Maar ook daar is Edwin de Feijter het niet mee eens. Volgens hem is er nog veel onduidelijk. Zo zijn de gevolgen voor de zandhonger in de Oosterschelde volgens hem niet goed onderzocht en neemt door de extra getijdenturbines de faalkans van de kering toe. Die faalkans geeft aan hoe groot de kans is dat de kering door verschillende invloeden zijn functie niet goed kan uitvoeren. Die kans moet binnen de wettelijke normen blijven. En meer turbines hebben daar volgens hem een nadelig effect op.

Zeeland Tidal Power is een consortium dat bestaat uit vijf bedrijven: Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo. In 2015 kreeg dit consortium toestemming om in twee openingen van de Oosterscheldekering getijdenturbines te plaatsen. Daarvan is nu een opening voorzien van een getijdencentrale. Die centrale levert genoeg stroom voor duizend huishoudens. Wanneer de twee getijdencentrale wordt geplaatst, is nog niet bekend.

Ondanks de tegenstellingen gaan beide partijen binnenkort om de tafel om toch nog te kijken of er mogelijkheden zijn. Van Breugel verwacht op termijn toch nog toestemming te krijgen voor zijn plan: "De eerste windmolen op zee heeft ook lang geduurd. Dit is een combinatie van ambitie en realiteit en natuurlijk zal er nog best wat water door de Oosterschelde stromen voordat we zover zijn, maar dat geeft niet."

Artists impression van getijdencentrale in Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Behalve in de Oosterscheldekering wil Zeeland Tidal Power ook een getijdencentrale in de Brouwersdam realiseren. Daar komt een doorlaat naar de Noordzee om het Grevelingenmeer van vers zeewater te voorzien. Maar of Zeeland Tidal Power daar wel een centrale mag bouwen, is nog niet bekend. De aanbesteding voor dat project start in september en Edwin de Feijter verwacht dat er op zijn vroegst pas volgend jaar bekend is aan welk bedrijf de opdracht wordt gegund.

