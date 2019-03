Verdachten reeks branden in Zeeuws-Vlaanderen blijven in de cel

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de politie begonnen de brandstichters in 2014 met een verkeersbord, een parasol en een stapel kranten. In de loop van de tijd verergerde dat tot autobranden, branden in touringcars en uiteindelijk werden zelfs branden aangestoken in (leegstaande) schuren en woningen. Ook in Stekene, net over de Belgische grens, werd brand gesticht in zes trailers die op het terrein van een transportbedrijf stonden.

Redder

Volgens de politie deed de 31-jarige verdachte uit Kloosterzande zich regelmatig voor als 'ontdekker' van branden, en waarschuwde betrokkenen. Hij wordt als hoofdverdachte gezien. De advocaat van de hoofdverdachte vroeg niet of haar cliënt de zaak in vrijheid mag afwachten. Sterker nog: justitie in België wil de man ook graag spreken in verband met kinderporno.

Het huis in de Hyacintstraat in Kloosterzande is afgezet. (foto: Omroep Zeeland)

Toen bleek dat de hoofdverdachte vast zou blijven zitten, vroeg de advocaat van de man uit Hengstdijk juist wel om voorlopige vrijlating. Zijn 22-jarige cliënt uit Hengstdijk wordt omschreven als een 'pleaser' die vooral op de uitkijk zou hebben gestaan. De hoofdverdachte zou zijn cliënt onder grote druk hebben gezet en die druk is weg als de hoofdverdachte vast blijft zitten.

Familie

Daarbij heeft zijn cliënt volgens de advocaat een goed sociaal vangnet. Familie van de verdachte zat ook in de zaal. De verdachte vulde zelf tegenover de rechtbank aan: "Vastzitten in de gevangenis is geen pretje en daar wil ik nooit meer naartoe. Als u mijn voorarrest schorst, wil ik laten zien dat ik het waard ben."

De rechtbank ging er niet in mee, vooral omdat het psychologisch onderzoek over de tweede verdachte nog niet klaar is. Dat komt volgens de officier van justitie door drukte bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Pro-formazitting Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

Op 20 mei staat de volgende pro-formazitting op de agenda. Daarbij wordt er gekeken hoe ver het onderzoek is. Ook wordt er weer gekeken of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven zitten.

