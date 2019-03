Openbaar vervoer, kerncentrale en energietransitie onderwerpen in Zeeuwse verkiezingsstrijd

Politieke partijen hebben verschillende ideeën over de aanpak van het streekvervoer. Zo wil een aantal partijen, zoals 50Plus, gratis openbaar vervoer voor groepen Zeeuwen. Maar het budget is beperkt. Zo moet de provincie per jaar sloten geld bijpassen aan het laten varen van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Omdat het aantal passagiers beperkt blijft, is het fietsvoetveer niet rendabel te krijgen. Dat geldt ook voor veel buslijnen.

Zorg

Bijna alle politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma's over het op peil houden van de zorg in Zeeland. Zo vinden ze dat ziekenhuiszorg goed bereikbaar moet blijven. Probleem is dat ziekenhuizen en huisartsenpraktijken zelfstandige ondernemingen zijn, die zich alleen te voegen hebben naar zorgverzekeraars die diensten bij hen inkopen en naar wetgeving van de landelijke overheid.

Toch ziet de Zeeuwse politiek een rol voor zichzelf weggelegd. "Als er bijvoorbeeld een huisartsentekort in Zeeland ontstaat, kijkt iedereen naar ons. Wij proberen om de partijen bij elkaar te brengen", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA).

Over de kerncentrale in Borsele zijn de verschillen tussen de politieke partijen in Zeeland duidelijker. Het gaat over de vraag of er in Zeeland ruimte is voor een tweede kerncentrale, waarbij het ook de vraag is of de huidige centrale eventueel langer open kan blijven na de geplande sluitingsdatum in 2033.

Thorium

VVD en PVV zijn voor zo'n tweede centrale, terwijl 'links' in Zeeland mordicus tegen is. Een partij als D66 pleit voor het bouwen van een centrale-nieuwe-stijl: een zogenoemde Thorium-centrale, die veel minder nucleair afval oplevert.

Ook is een aantal partijen bang dat de kosten van de energietransitie - het inwisselen van fossiele brandstoffen voor milieuvriendelijke alternatieven om de CO2-uitstoot terug te brengen - op het bordje van de kiezer terecht komen. Volgens de partijen zijn het de grote vervuilers in de Zeeuwse industriegebieden in Vlissingen-Oost en de Kanaalzone die moeten betalen.

